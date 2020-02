Box-Star Fury: "Werde mich auf Kokain und Nutten stürzen"

Schwergewichts-Champion Tyson Fury hat schon Pläne für das Wochenende. Zunächst will er den amtierenden WBC-Champion Deontay Wilder im Fight um den WBC-Titel besiegen, im Anschluss groß in Las Vegas feiern. "Nach diesem Kampf werde ich mich auf Kokain und Nutten stürzen", sagte Fury wörtlich in einem Interview gegenüber der rechtsgerichteten Nachrichten- und Meinungs-Website The Daily Caller.