Das dicke Ende: der beste Sumoringer der Welt tritt zurück

Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins … so viele Sekunden dauert in etwa ein durchschnittlicher Sumokampf. Davon errang der beste Sumoringer der Welt unglaubliche 1.187 Siege. Doch nach über zwanzig Jahren ist jetzt Schluss, Hakuho Sho ist vor wenigen Tagen zurückgetreten. Weil er "auseinanderfalle" und zu wenig Kraft für die 15-tägigen Turniere habe, erklärte der 36-Jährige nach seinem letzten Sieg im Juli 2021. Erst wenige Monate zuvor im März war er am rechten Knie operiert worden.