Ruben Schöbitz: "Österreich hat gerade die beste Boxer-Generation"

In der heutigen Ausgabe des KURIER SPORT Talks analysiert Box-Experte Ruben Schöbitz den Schwergewichts-WM-Kampf des Briten Anthony "AJ" Joshua und des Ukrainers Oleksandr Usyk.

Weiters spricht der in New York lebende Wiener über sein bewegtes Leben, seine Schulzeit im Dschungel Panamas, den Wechsel in die USA und die Zukunft der österreichischen Boxer.