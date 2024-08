Österreichs Eishockey hat wieder einen Funken Hoffnung auf Olympia

Nur zwölf Nationen nehmen am olympischen Eishockeyturnier teil. Österreich schaffte zuletzt die Qualifikation für die Spiele 2014 in Sotschi. Damals setzte sich das Team beim Qualifikationsturnier in Deutschland sensationell gegen den Gastgeber durch. Die Deutschen waren so konsterniert, dass sie umfassende Reformen in die Wege leiteten.

Österreichs Watschn beim Qualiturnier in Bietigheim-Bissingen hat gewirkt. Seither hat Deutschland das Olympia-Finale 2018 erreicht, das Semifinale der WM 2021 und das Finale der WM 2022. Mittlerweile ist Deutschland als Fünfter der Weltrangliste fix für Olympia 2026 qualifiziert.