Eishockey im Sommer: Warum der Saison-Höhepunkt im August steigt

Als noch im Februar gespielt wurde, schaffte Österreich das bislang letzte Mal die Qualifikation, setzte sich beim Turnier in Deutschland sensationell durch und durfte 2014 in Sotschi spielen.

Jetzt hat Österreich einen fixen NHL-Spieler und der kommt nicht, weil er sich auf die NHL vorbereiten will. Marco Rossi steht vor dem letzten Vertragsjahr bei Minnesota. Gelingt ihm eine gute Saison, dann darf er auf einen langfristigen Vertrag mit vielen Millionen hoffen.

Und so werden Marco Kasper (Detroit) und David Reinbacher (Montreal) die einzigen Nordamerika-Verstärkungen sein. Beide sind auf dem Sprung in die NHL. Kasper erzielte beim 2:1 im Test gegen Slowenien beide Treffer. Am Samstag (16 Uhr) wird in Graz gegen die Slowenen gespielt.