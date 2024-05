Trotz der Pleite gegen Großbritannien: "Eine richtig geile WM"

Schneeweiß waren die Gesichter der Österreicher am Dienstag in Prag. Als hätten die Spieler etwas verbrochen, schlichen sie in Richtung Kabine. Doch es sollte nicht lange dauern, bis sie ihre Köpfe aufrichten und mit Stolz auf die Eishockey-WM 2024 zurückblicken können.

Von den sieben Vorrundenpartien zeigte Österreich in der ersten (1:5 gegen Dänemark) und in der letzten (2:4 gegen Großbritannien) eine schlechte Leistung. Dazwischen lieferte das Team Spiele zum Teil auf Augenhöhe gegen die Schweiz (5:6), Kanada (6:7 n.V) und Finnland (3:2). Gegen Tschechien gab es ein 0:4, es folgte ein souveräner 4:1-Erfolg gegen Norwegen. Mit sieben Punkten erreichte Österreich Rang 10 und schaffte zum dritten Mal in Serie den Klassenerhalt.