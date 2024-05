Schock statt Viertelfinale für Österreich: 2:4 gegen Großbritannien

Nach den Siegen gegen Finnland und Norwegen sowie dem sensationellen Punktgewinn nach einem 1:6-Rückstand gegen Kanada (6:7 n.V.) steht Österreich zwar in den Top-10 des Turniers, aber heuer wäre mehr möglich gewesen.

Mit einem Schrecken endete die Eishockey-WM in Prag für Österreich . Anstatt mit einem Sieg über Fix-Absteiger Großbritannien die Chance auf das Viertelfinale offen zu halten, setzte es eine schmerzhafte 2:4-Niederlage . Damit war das Abendspiel zwischen der Schweiz und Finnland für Österreich bedeutungslos. Die Finnen zogen durch Österreich Punkteverlust ins Viertelfinale gegen die Schweden ein.

Für die Briten ging es am Dienstag vor 16.300 Zuschauern nur noch um die Ehre. Der Top-Stürmer und WM-Torschützenkönig von 2021 Liam Kirk war gar nicht mehr im Kader. Die Österreicher waren von Beginn an das bessere Team, spielten aber noch nicht so konsequent auf das Tor. Besonders die Rossi-Schneider-Zwerger-Linie fuhr mit den Briten zu Beginn Karussell. Ex-Graz-Goalie Ben Bowns konnte sein Tor noch sauber halten.

Österreichs Tormann David Kickert bekam nach seinen beiden Siegen in diesem Turnier erneut das Vertrauen. Übrigens war seit 2011 bei jedem A-WM-Sieg Bernhard Starkbaum im Tor gestanden. Der Wiener hat seine Karriere im Vorjahr beendet.