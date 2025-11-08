Wintersport

Sensation in Landshut: Österreich fertigt Deutschland mit 5:2 ab

Österreich hatte viel zu jubeln
Nach dem 2:6 gegen die Slowakei feierte Österreich den ersten Sieg beim Deutschland Cup. Der Gastgeber wurde in der ausverkauften Halle 5:2 besiegt.
Von Peter Karlik
08.11.25, 20:58
Österreich kann auch in dieser Saison wieder so starke Leistungen wie bei der WM 2025 (vier Siege) in Schweden und Dänemark abrufen. Am Samstag feierte Österreichs Herrenteam beim Deutschland-Cup in Landshut einen völlig verdienten 5:2-Erfolg gegen den Weltranglisten-Achten Deutschland. Nach dem 2:6 zum Auftakt gegen die Slowakei ist am Sonntag Lettland der letzte Gegner. 

mehr in Kürze

(kurier.at)  | 

