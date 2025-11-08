Sensation in Landshut: Österreich fertigt Deutschland mit 5:2 ab
Nach dem 2:6 gegen die Slowakei feierte Österreich den ersten Sieg beim Deutschland Cup. Der Gastgeber wurde in der ausverkauften Halle 5:2 besiegt.
Österreich kann auch in dieser Saison wieder so starke Leistungen wie bei der WM 2025 (vier Siege) in Schweden und Dänemark abrufen. Am Samstag feierte Österreichs Herrenteam beim Deutschland-Cup in Landshut einen völlig verdienten 5:2-Erfolg gegen den Weltranglisten-Achten Deutschland. Nach dem 2:6 zum Auftakt gegen die Slowakei ist am Sonntag Lettland der letzte Gegner.
mehr in Kürze
Kommentare