Sensation in Landshut: Österreich fertigt Deutschland mit 5:2 ab

Österreich kann auch in dieser Saison wieder so starke Leistungen wie bei der WM 2025 (vier Siege) in Schweden und Dänemark abrufen. Am Samstag feierte Österreichs Herrenteam beim Deutschland-Cup in Landshut einen völlig verdienten 5:2-Erfolg gegen den Weltranglisten-Achten Deutschland. Nach dem 2:6 zum Auftakt gegen die Slowakei ist am Sonntag Lettland der letzte Gegner.

