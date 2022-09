Nach der Capitals-Abschiedsfeier für Lakos jubelte nur der KAC

Vor dem Schlager in der mit 7.022 Zuschauern voll besetzten Steffl-Arena kam es zum Abschied von Klub-Legende Philippe Lakos. Der 42-jährige Wiener beendete nach 898 Spielen in 19 Saisonen für die Capitals seine Karriere, seine Rückennummer 4 wird als erste im Klub nicht mehr vergeben und hängt seit Freitag am Hallendach. Capitals-Präsident Hans Schmid bedankte sich für den Einsatz von Lakos: „Er ist für mich der Inbegriff der Anständigkeit, der Treue und im positiven Sinn des Kampfes.“