Das Faustrecht gilt nicht mehr: Abschied von Eishockey-Raubein Lakos

Zumindest diese eine Szene wird immer mit seiner Karriere in Verbindung gebracht werden: Am 30. Oktober 2005 entledigte sich Philippe Lakos seines Trikots und kämpfte mit nacktem Oberkörper gegen den Innsbrucker Tavis Hansen. Die 3.800 Eishockeyfans in Kagran waren aus dem Häuschen, eine Legende war geboren.

Am 23. September 2022 wird diese Legende verabschiedet. Phil Lakos hat im März nach 22 Saisonen im Profi-Eishockey, 19 davon bei den Vienna Capitals, seine Karriere beendet. In dieser Zeit saß er 31:30 Stunden auf der Strafbank. Er war der böseste aller Buben in Österreichs höchster Spielklasse. Aber wohl auch der verlässlichste und treueste Spieler in Wien.

Vor dem heutigen Spiel seiner Vienna Capitals gegen den KAC wird seine Rückennummer 4 unter das Hallendach gezogen und als erste Nummer in Wien nicht mehr vergeben. Die Tickets kosten 4 Euro, die Steffl-Arena wird mit 7.000 Fans voll sein.