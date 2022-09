Eine heimische Ski-Legende verstärkt das ÖSV-Alpinteam

Günther Mader kann auf eine erfolgreiche aktive Laufbahn zurückblicken. Der 58-Jährige gewann sieben Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und feierte in seiner Karriere 14 Weltcupsiege.

Dazu gehört er als einziger Österreicher jenem erlauchten Kreis der Ski-Legenden an, die in allen Disziplinen gewonnen haben. Neben Günther Mader sind das noch Marc Girardelli (LUX), Pirmin Zurbriggen (SUI), Kjetil Andre Aamodt (NOR) sowie Bode Miller (USA).