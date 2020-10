Im Duell der Torjäger hatten die Capitals den längeren Atem

Colin Campbell gegen Brian Lebler 2:2, Vienna Capitals gegen Black Wings Linz 5:3. Beim ersten Heimspiel der Wiener vor 1.500 disziplinierten Zuschauern waren die Torjäger der beiden Teams in Hochform.

Wiens neuer Top-Stürmer aus Kanada erzielte nach seinen drei Toren beim 7:2 in Bratislava schon nach 140 Sekunden das 1:0. Da die Capitals den großen Druck im ersten Drittel nicht in weitere Treffer ummünzten, war es Brian Lebler vorbehalten, aus guter Position das 1:1 zu erzielen (22.). Die beiden machten so weiter: Der 29-jährige Campbell verwertete einen Traumpass von Ty Loney zum 2:1 (35.). 32 Sekunden später glich der Lebler erneut aus (36.). Damit halten die beiden bei fünf Saisontoren. Und das nach zwei, bzw. drei der möglichen 73 Saisonspiele.

Die Entscheidung

Beinahe frevelhaft mischte sich Verteidiger Dominic Hackl mit seinem Fernschuss zum 3:2 (36.) ein. Die Wiener spielten weiterhin schnell, Linz-Goalie Kickert hechtete von einer in die andere Ecke. Nachdem der Linzer Julian Pusnik einen Schuss von Gerd Kragl zum 3:3 abgefälscht hatte, brauchte es einen Gewaltschuss von Jérôme Leduc zur vierten Wiener Führung (52.). Diese ließen sich die Caps nicht mehr nehmen. Loney legte nach einem Bauerntrick zum 5:3 (53.) nach.

Die Capitals übernahmen mit dem zweiten Erfolg die Tabellenführung. „Es wird Spaß machen, uns zuzusehen“, sagte Caps-Coach Dave Cameron, dem nur das zweite Drittel nicht gefiel. Colin Campbell hatte „Spaß an diesem Saisonauftakt“.

Diesen hatte auch Nick Petersen, der beim 4:1 bei Fehervar alle KAC-Tore erzielte.