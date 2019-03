Eishockey: Der Ronaldo-Fan führte die Capitals zum 7:0

Am Dienstag war also Feierabend: Der Portugiese erzielte alle drei Juventus-Tore beim 3:0 gegen Atlético Madrid in der Champions League. Ronaldo-Fan DeSousa postete auf Instagram ein Video davon.

Am Mittwoch vor dem Auftakt gegen Znaim kam DeSousa sogar in einem Ronaldo-Trikot in die Halle. „Da haben mich die anderen noch belächelt“, sagte DeSousa.

Am Abend drehte der Eishockey-Goalgetter groß auf. „Ich wollte es Ronaldo nachmachen.“ DeSousa traf zum 2:0 (6.), zum 3:0 (18.) und zum 5:0 (23.). „Wenn das so ist, dann hoffe ich, dass Ronaldo weiterhin so viele Tore schießt“, sagte Caps-Coach Dave Cameron schmunzelnd.

Die Capitals waren den Znaimern im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie vor nur 3.400 Fans haushoch überlegen und münzten das auch in Tore um. Das 1:0 durch Vause war eigentlich ein Eigentor des Znaimers Stretch (4.). Das Spiel war nach 20 Minuten entschieden. Nach DeSousas 3:0 dank einer Bilderbuch-Aktion über Schneider und Olden traf Schneider mit dem zweiten Powerplay-Treffer zum 4:0 (20.). Noch bevor die Hälfte des Spiels um war, erhöhte Verteidiger Peter in Überzahl auf 6:0 (26.). Nach Oldens 7:0 (43.) war auch in Wien Feierabend.