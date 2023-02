Ein Faktor könnte die steigende Form von Radek Prokes werden, der im Sommer als Scorer von Znojmo geholt worden war, aber bis Dienstag nur fünf Treffer für die Capitals erzielen konnte. Doch beim 4:1 gegen Linz gelang ihm sein erster Doppelpack. "Es hat sich großartig angefühlt. Das Spiel war wirklich wichtig für uns, daher bin ich sehr glücklich, dass ich auch meinen Teil dazu beitragen konnte."

Sprachlos

Prokes hatte lange das Problem, dass er weder Deutsch noch Englisch sprach und sich also in einer nordamerikanischen geprägten Mannschaft in Österreich nur schwer verständigen konnte. Dementsprechend orientierungslos agierte er zu Saisonbeginn auf dem Eis.

Doch der Klub war ebenso geduldig wie der Stürmer selbst. "Es hat lange gebraucht, bis ich mich an unsere Art zu spielen gewöhnt habe. Es hat mir leidgetan, dass ich dem Team zeitweise nicht mehr helfen konnte. Jetzt gelingt mir das immer besser."