Eishockey: Wie ein Norweger zum Top-Spieler in Linz wurde

Es ist ein gutes Beispiel, wie Klubs in der ICE Hockey League auch von einem guten Nationalteam profitieren können. Michael Haga ist nur deshalb bei den Black Wings in Linz und einer der besten Legionäre der Liga geworden, weil er Trainer Philipp Lukas im norwegischen Nationalteam aufgefallen ist. „Haga kenne aus meiner internationalen Karriere beim österreichischen Nationalteam. Es war mir bewusst, was er kann“, erzählt Lukas, der Assistant-Coach Österreichs war, als Haga bei der A-WM in Tampere beim 5:3 gegen Österreich scorte.