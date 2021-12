Eishockey-Ass Raffl gewinnt mit Dallas Stars gegen Columbus

Mit dem seit Mittwoch 33-jährigen Kärntner Michael Raffl haben die Dallas Stars am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum sechsten Mal in Folge gewonnen. Die Stars besiegten die Columbus Blue Jackets mit 3:2. Während Raffl in seinen 16:51 Minuten auf dem Eis kein Scorerpunkt gelang, war Jason Robertson mit zwei Treffern inklusive dem entscheidenden bester Mann der Texaner. Es war sein siebentes Saison-Tor.