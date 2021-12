Meilenstein von Ronaldo sichert United den Sieg gegen Arsenal

Der Stürmer erzielte beim 3:2-Sieg gegen die Londoner seine Karrieretreffer Nummer 800 und 801. Für United hat Ronaldo nun 130-mal getroffen, nur im Dress von Real Madrid setzte er noch öfter zum Freudensprung an (450 Tore).

Die Partie gegen Arsenal glich aber Schwerstarbeit. Die Gäste gingen früh in Führung und glichen in der zweiten Hälfte noch einmal zum 2:2 aus. Erst ein Elfmetertor von Ronaldo in Minute 70 sicherte Manchester den Sieg. Damit verhinderte der Klub, in der Tabelle noch weiter an Boden zu verlieren. Aktuell ist man Siebenter, auf einen Champions-League-Platz fehlen allerdings nur drei Punkte.