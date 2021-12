Bayern, ManUnited, Wiener Derby: Fünf Fußball-Hits in acht Tagen

Salzburg - Sevilla

Am Mittwoch steht in der Gruppe G der Champions League ein wahres Finale an - mit österreichischer Beteiligung. Salzburg will erstmals in der Vereinsgeschichte in die K.o.-Phase der Königsklasse einziehen. Dazu muss ein Heimsieg gegen den FC Sevilla her. Ein Unentschieden würde zumindest ein Übersiedeln in die Europa League fixieren. Bei einer Niederlage droht dem österreichischen Serienmeister auf europäischer Ebene aber das Aus. Nach dem furiosen Start setzte es für Salzburg in der Königsklasse zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Gelingt am letzten Spieltag die Rückkehr auf die Siegerstraße?