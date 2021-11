NHL-Hoffnung Baumgartner: Talent mit Gitarre aber ohne Schnauzer

„Ich glaube, viele Spieler muss man puchen, damit sie mehr machen. Mich muss man eher zurückhalten, damit ich mal einen Tag nichts mache, mich ausruhe und wieder auf meine Fähigkeiten vertraue.“ Das gelingt am besten beim Gitarre spielen, Kaffee trinken mit Freunden oder am Genfer See, der „im Winter leider nie zufriert“.

Dafür freut sich Benjamin Baumgartner umso mehr auf Weihnachten, wenn er endlich wieder gemeinsam mit seiner Schwester ein paar Runden in der Eishalle in Zell am See drehen kann.