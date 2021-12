Nach EM-Kollaps: Dänemark-Star Eriksen begann mit Solotraining

"Er ist an uns herangetreten und absolviert ein Einzeltraining. Das ist normal, er wohnt ganz in der Nähe", sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Nach einer Entscheidung der italienischen Sport-Gesundheitsbehörde vom Oktober darf Eriksen in der Serie A nicht mehr spielen. Ein Einsatz mit einem eingesetzten Defibrillator, den Eriksen nach seinem Kollaps erhalten hatte, ist laut den Regeln nicht möglich.