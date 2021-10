Fix: Eriksen darf in dieser Serie-A-Saison nicht mehr spielen

Der Däne Christian Eriksen ist in dieser Saison in Italien nicht spielberechtigt. Diese Entscheidung der nationalen Sport-Gesundheitsbehörde gab sein Klub Inter Mailand am Freitag bekannt. Wie der Serie-A-Titelverteidiger weiters angab, seien Einsätze in anderen Ländern aber möglicherweise erlaubt. Damit scheint ein Wechsel von Eriksen, dem nach einem Herzstillstand bei der EM im Juni ein Defibrillator eingesetzt worden ist, eine Option zu sein.