Einstimmig im Amt bestätigt: Stadlober führt den ÖSV in die Zukunft

Es war dann alles nur mehr Formsache: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober wurde am Freitag in Rankweil für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Dass die 61-Jährige Ski Austria in die Zukunft führen würde, stand nie in Zweifel.

Stadlober hatte keinen Gegenkandidaten und genießt das Vertrauen der Landespräsidenten, wie das einstimmige Votum belegt. „Es erfüllt mich mit Freude, weiterhin einem Skiverband, der für Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Nachhaltigkeit und Erfolg steht, als Präsidentin vorzustehen", sagt Stadlober.