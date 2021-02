Ein 19-Jähriger ist der ÖSV-Hoffnungsträger in der Kombination

13 Rennen hat Johannes Lamparter in dieser Weltcupsaison bestritten, nur einmal kam er nicht in die Top Ten, dafür konnte er in seinem ersten echten Winter in der allgemeinen Klasse bereits zwei Podestplätze verbuchen. „Ich denke schon, dass ich mir heuer international Respekt verschafft habe“, meint der selbstbewusste Tiroler.