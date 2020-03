EBEL-Viertelfinale: Capitals-Coach Cameron setzt auf Starkbaum

"Es gibt nichts, das wir noch nicht kennen"

Überraschen werde den Routinier jetzt nichts mehr. „Wir sind jetzt seit dem 6. August auf dem Eis. Es gibt nichts, das wir noch nicht kennen.“ Die Emotionen gegen Graz werden sicher höher als im Grunddurchgang sein. „Aber wir predigen genauso Disziplin, wie es Doug machen wird“, sagt Cameron über sein Gegenüber Doug Mason, den er sehr schätzt. Nach jedem Aufeinandertreffen stehen die zwei Trainer plaudernd zusammen. „Als ich in die Liga gekommen bin, habe ich versucht, mit jedem zu sprechen. Von Doug kam am meisten zurück.“

Der beste Wiener Verteidiger Brendan Kichton wird im Viertelfinale nicht fit werden. Seine Pause haben die Wiener genutzt. Cameron erklärt: „Einen solchen Spieler kann man zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht ersetzen. Also haben die Jüngeren mehr Einsatz bekommen, und sie haben einen großartigen Job gemacht.“

Einen solchen will auch er im Play-off machen. Cameron spricht an, wie wichtig es ist, in einem Spiel die richtigen Angriffslinien aufs Eis zu schicken. „Gute Mannschaften schaffen es, nachzusetzen, wenn sie in eine Druckphase kommen. Dann musst du als Trainer wissen, welche Spieler als nächstes kommen müssen.“