Die Weltmeisterin flog 222 Meter weit, Stefan Kraft auf Platz zwei

Noch nie ist eine Frau so weit gesprungen: Beim Training zum Skifliegen in Vikersund landete Großschanzen-Weltmeisterin Alexandria Loutitt aus Kanada erst nach 222 Metern. Die Slowenin Ema Klinec flog 221 Meter, die Norwegerin Maren Lundby 212,5 Meter.

Alle drei kamen damit weiter als die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz, die 2003 am Kulm mit 200 Metern den inoffiziellen Frauen-Rekord aufgestellt hatte.

Neuland

Das Skifliegen in Norwegen ist ein sogenanntes FIS-Springen und zählt nicht zum Weltcup, sehr wohl aber zur Raw-Air-Tour. Für alle 15 Teilnehmerinnen war das Skifliegen Neuland, in drei Durchgängen tasteten sie sich an die Möglichkeiten der Schanze heran.

So auch die beiden Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Chiara Kreuzer. Beide gingen es aber vorsichtiger an. Gesamtweltcupsiegerin Pinkelnig steigerte sich von 147,0 über 154,5 auf 172,0 Meter, Kreuzer von 123,0 über 155,5 auf 156,5.

Julia Mühlbacher wäre qualifiziert gewesen, verzichtete aber auf einen Start, zu wenig Großschanzensprünge habe sie in dieser Saison absolviert. Die Konkurrenz ist für Sonntag (10 Uhr/live ORF Sport +) angesetzt.