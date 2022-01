Die Streif als Alterssitz: Die Routiniers geben den Ton an

Halbe Sache

Und so war es auch kein Zufall, dass im Donnerstag-Training der Drittälteste im Teilnehmerfeld vor dem dienstältesten Abfahrer die Bestzeit markierte. Dabei mussten die Oldies gar nicht ihr ganzes Repertoire ausspielen, da der Start wegen der schlechten Sicht nach unten verlegt worden war und die Mausefalle und der Steilhang nicht befahren werden mussten.

Angesichts der schlechten Wetterprognosen droht die legendäre Abfahrt am Freitag und am Sonntag (jeweils 11.30 Uhr) wie im Training eine halbe Sache zu werden. „Es wäre schade, wenn Mausefalle und Steilhang wegfallen, weil das Passagen sind, die zur Streif gehören“, sagte Matthias Mayer, der am Donnerstag mit der sechstschnellsten Zeit gestoppt wurde, allerdings an einem Tor vorbeifuhr. Auch der letzte österreichische Abfahrtssieger in Kitzbühel (2020) kratzte bei seinem Erfolg am 30er.