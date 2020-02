Die Skispringer sind wieder die Erfolgssparte des ÖSV

Es ist noch gar nicht lange her, da galten die österreichischen Skispringer als Sorgenkinder des Skiverbandes. In der Saison 2017/’18 waren die Österreicher nicht nur bei Olympia leer ausgegangen, es hatte obendrein zu keinem einzigen Weltcupsieg gereicht, die Nationenwertung schloss der ÖSV damals auf Rang vier ab.

Keine zwei Jahre später stehen die Skispringer nun so gut da wie schon lange nicht mehr. Der ÖSV verdient sich in diesem Winter die Höchstnote 20,0 für die Gelben Trikots der Weltcupleader bei Damen ( Chiara Hölzl) wie Herren ( Stefan Kraft) und die Führung in den Nationenwertungen. Dazu stellt Österreich mit Clemens Leitner die Nummer 1 im Kontinentalcup und mit Marco Wörgötter den Goldmedaillengewinner der Youth Olympic Games. Mario Stecher, der Nordische Direktor des ÖSV, muss eigentlich gerade auf Wolke sieben schweben.