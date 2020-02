ÖSV-Riesentorlauf-Krise: "Irgendetwas ist da schiefgelaufen"

Schlechte Generation

Ganz aus heiterem Himmel kommen die dunklen sportlichen Wolken dann auch wieder nicht. Aktuell gibt es mit Manuel Feller nur einen ÖSV-Läufer, der in seiner Karriere in einem Weltcup-Riesentorlauf schon einmal auf das Stockerl gefahren ist. Roland Leitinger, der Vizeweltmeister von 2017, hat in seiner Karriere gerade einmal fünf Top-Ten-Platzierungen zu Buche stehen, der hochgelobte Stefan Brennsteiner war im Weltcup noch gar nie unter den ersten zehn.

Hohe Startnummern

Die Österreicher fahren den Stars in vielerlei Hinsicht hinterher. Kein einziger ÖSV-Läufer gehört im Moment der Top-15-Startgruppe an. Die hohen Startnummern und die dadurch schlechteren Pistenverhältnisse sind allerdings keine Ausrede für Serien-Ausfälle (Brennsteiner) oder fehlerhafte Fahrten.

Fehlende Talente

Clemen Noel (FRA, 22), Marco Odermatt (SUI, 22), Alexander Vinatzer (ITA, 20) oder Lucas Braathen (NOR,19) – die ausländische Konkurrenz verfügt über junge Siegertypen und Shooting Stars. Beim ÖSV sucht man solche Senkrechtstarter vergebens. „Wir haben zwischen den Jahrgängen 1998 und 2002 ein Loch“, befindet auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, „irgendetwas ist da in der Entwicklung schiefgelaufen. Ich glaube, dass die Nachwuchsarbeit nicht so gut war, wie sie hätte sein sollen.“