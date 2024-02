Die rasante Ski-Familie: Zwei Haaser, zwei Laufbestzeiten

Der Skisport schreibt mitunter die verrücktesten Geschichten. Am Samstag sorgten zwei Tiroler Geschwister für einen kuriosen Parallel-Riesentorlauf zwischen Soldeu in Andorra und Bansko in Bulgarien: Ricarda und Raphael Haaser.

Doppelt gemobbelt

1.800 Kilometer liegen zwischen den beiden Weltcup-Orten, an denen jeweils ein Riesentorlauf auf dem Programm stand. Die Geschwister Haaser vom Achensee machten getrennt gemeinsame Sache und markierten jeweils die Laufbestzeit im zweiten Durchgang.