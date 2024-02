Starke Österreicher in Bansko hinter Seriensieger Odermatt

Marco Odermatt peilt einen Rekord an. Mit einem weiteren Sieg im Riesentorlauf würde der Schweizer auf saisonübergreifend neun Siege in Serie kommen. So viele in einer Disziplin hatte zuletzt der Italiener Alberto Tomba zwischen 1994 und Anfang 1995 im Slalom geschafft.

Knapp vor dem Rekord

Nach dem ersten Durchgang in Bansko schaut es gut aus für den Seriensieger. Odermatt führt vor Alexander Steen Olsen (+0,35 Sekunden). Knapp hinter dem Norweger liegt Manuel Feller (+0,47) auf Rang drei.

Auch Stefan Brennsteiner (+0,85) fuhr als Fünfter einen starken ersten Durchgang.