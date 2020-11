Die Capitals trauern und freuen sich über den 800er von Lakos

Die Capitals werden dabei die von Stürmer Taylor Vause designten weißen Trikots tragen. Mit dem Motto „Wien bleibt stark“ wollen die Wiener ein Zeichen gegen den Terror setzen und verlosen die signierten Trikots um je 150 Euro für die Angehörigen eines Opfers.

Zu feiern haben die Capitals auch etwas: Philippe Lakos wird sein 800. Meisterschaftsspiel für die Kagraner bestreiten. Der 40-jährige Verteidiger kam 2003 zu den Capitals. Damals wurde Österreich noch von Wolfgang Schüssel regiert. Abgesehen von den 59 Partien für Innsbruck (2008/2009) spielte Lakos immer in seiner Heimat. Der Wiener mit der Kraft eines Braunbären ist über die Jahre ruhiger geworden: „Früher habe ich mir nicht viel gefallen lassen. Nicht, dass ich mir jetzt alles gefallen lasse, aber ein bisschen ruhiger muss man sein. Das Eishockey hat sich verändert.“

Besonders zwei Saisonen sind Lakos in Erinnerung geblieben. „Natürlich die beiden Meistertitel 2005 und 2017. Aber schöne Erinnerungen gibt es auch abseits der Eisfläche. Wir hatten immer viel Spaß in der Kabine und früher auch ein, zwei Mal beim Fortgehen.“ Speziell in seinen jungen Jahren eine Untertreibung. Jetzt, mit seiner Frau Claudia und seiner fünf Monate alten Tochter Lea Valentina, ist Lakos zahm geworden. Wie ein Bär, der durch seine Heimat Donaustadt streift und hin und wieder jemanden anrempelt, der nicht rechtzeitig ausweicht.