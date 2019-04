Die Capitals kämpfen in Klagenfurt um erste Matchpucks

KAC-Stürmer Mat Neal weiß, was sein Team im Heimspiel besser machen muss: "Wir dürfen nicht so viele Strafen nehmen. So kannst du kein Spiel gewinnen. Wir müssen im Mitteldrittel ein wenig aggressiver spielen und bei Puckbesitz ein wenig smarter werden."

Die Statistik bietet vor dem Spiel wieder einige interessante Details: So haben die Wiener in den jüngsten drei Spielen in Klagenfurt nur jeweils ein Tor bekommen. Allerdings haben sie auch vier der sechs Auswärtspartien im Play-off verloren.

200 Fans werden die Wiener nach Klagenfurt begleiten. Für die Daheimgebliebenen wird das Spiel auf einer Leinwand in der Kagraner Eishalle übertragen.