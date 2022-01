Live: Vinatzer führt beim Slalom in Kitzbühel, Matt bester Österreicher

Noch bevor das Rennen am Ganslernhang beginnt, war ein österreichsicher Sieganwärter bereits ausgeschieden. Manuel Feller gab am einen positiven Corona-Test ab und musste sich in Isolation begeben. Der ÖSV habe von Fellers positivem Coronatest am Montag erfahren, erklärte Rennsportleiter Andreas Puelacher im ORF-TV-Interview. „Wir wollten ihn heute freitesten, aber sein CT-Wert ist noch zu niedrig.“

Was die Abreise zu den Winterspielen in China betrifft, hat Feller noch Zeit. Der Riesentorlauf der Männer steht erst am 13. Februar auf dem Programm, der Slalom am 16. Februar. Als dann frisch Genesener muss Feller spätestens fünf Tage vor der Abreise den ersten von insgesamt vier verlangten PCR-Tests machen, die freilich alle negativ sein müssen.