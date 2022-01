Ski-Legende Schranz: „Die Ungerechtigkeit beschäftigt mich bis heute“

KURIER: Das Kitzbühel-Wochenende hat gestern begonnen. Fiebern Sie da mit, oder ist das wie jedes andere Rennwochenende auch?

Karl Schranz: Normalerweise wäre ich jetzt in Kitzbühel. Aber heuer ist alles anders, alles wird kontrolliert, es gibt draußen keine Tische, es hat wenig Informationen gegeben. Da hab ich mir gedacht, nein, da fahr ich lieber nach Wien.

Vor fast genau 50 Jahren sind Sie von den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen worden. Wie war das damals aus politischer Sicht für Sie, als Ihnen am Ballhausplatz 100.000 Menschen zugejubelt haben?

In dem Moment empfindet man nichts. Ich habe keine Emotionen gehabt. Ich habe nur gedacht: Was ist da los? Erst später habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich bin immer beschissen worden, auch in Frankreich vier Jahre zuvor. Da hätte ich gewonnen.