Panik beim ÖSV: Nur neun Herren dürfen ins olympische Skiteam

Die Verteilung der FIS-Quotenplätze für Olympia ist gar nicht einmal so leicht zu durchschauen. Grundsätzlich dürfen 306 Skifahrer, jeweils 153 Frauen und Männer, an den Winterspielen in Peking teilnehmen. Das sind um 14 Sportler weniger als noch bei den letzten Spielen. Grund für die Reduzierung des Teilnehmerfeldes ist die Aufnahme neuer Sportarten.

Da die FIS die Olympia-Bühne auch dazu nützen will – und wohl auch muss – den Skisport als Weltsport zu präsentieren, gehen viele Quotenplätze (79) an exotische Ski-Nationen wie Ghana oder Indien, die im Weltcup selten vertreten sind.

Als Grundlage für die verbleibenden Quotenplätze dient die Weltrangliste: Wer es in einer Disziplin unter die Top 30 schafft, löst für seine Nation einen Platz. Schafft es ein Sportler in zwei Disziplinen in die Top 30, wie etwa Vincent Kriechmayr oder Matthias Mayer in Abfahrt & Super-G oder auch Manuel Feller in Slalom und Riesentorlauf, dann sichert dieser zwei Quotenplätze.