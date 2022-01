Kilde feiert in Kitzbühel den 6. Saisonsieg, Mayer Vierter

Aleksander Aamodt Kilde bewies nach seinem Erfolg in der verkürzten Lauberhorn-Abfahrt in Wengen vor einer Woche auch am Hahnenkamm seine Ausnahmestellung und feierte nach einer überzeugenden Leistung bei bedecktem Himmel seinen bereits sechsten Saisonerfolg, den dritten in der Abfahrt.

Der 29-Jährige holte am Freitag den fünften norwegischen Abfahrtssieg in Kitzbühel nach Kjetil Jansrud 2015, Lasse Kjus (2004, 1999) und Atle Skårdal (1990). „Unglaublich. Ich versteh’ das nicht. So schnell war ich noch nie in Kitzbühel. Es war geil zum Fahren, es ist so richtig dahingegangen“, sagte Kilde, der nach einem misslungenen Materialtest im Donnerstag-Training wieder auf anderen Skiern unterwegs war. „Ich bin so stolz jetzt.“

Bemerkenswert: Vor einem Jahr war der Norweger nach seinem Kreuzbandriss noch an Krücken unterwegs. „Ich habe heute morgen auf meinem Handy noch ein Bild davon gesehen. Es ist gewaltig, dass ich jetzt mit einem Sieg hier stehen kann.“