Überglücklich

"Es ist unglaublich, dass ich heute so abliefern konnte", sagte die überglückliche Liensberger, "es war ja nicht so leicht in dieser Saison. Ich bin superhappy." Ihre Gedanken gingen an "alle, die mir geholfen haben", nicht zuletzt auch an ihren Großvater, den sie in diesem Winter verloren hatte. "Heute ist er mit mir gefahren", sagte Liensberger. "Es ist erleichternd, dass es heute so abgegangen ist. Es war sehr hart für mich, es ist so viel passiert. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich am Limit bewegen kann."

"Ich bin einfach nur dankbar, dass ich das heute so zeigen konnte und so runtergebracht habe. Es ist extrem emotional: Ich hatte ja keine Ahnung vor dem Rennen, wie es gehen würde, weil da so viele Schwierigkeiten waren mit meiner Corona-Erkrankung, mit den Verkühlungen. Ich bin extrem glücklich." Vorbei sind die Olympischen Spiele für die Vorarlbergerin noch nicht: "Es steht ja das Teamevent noch an. Aber jetzt will ich einfach mal genießen."

Katharina Liensberger ist damit die fünfte Österreicherin, die Olympia-Silber im Slalom geholt hat - nach Regina Schöpf (1956), Elfi Eder (1994), Nicole Hosp (2006) und Marlies Schild (2010, 2014). Gold konnte bislang nur eine einfahren: Petra Kronberger anno 1992.