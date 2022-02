Sportliches Drama um Lena Dürr: "Das darf doch nicht wahr sein!"

"Sieben Hundertstel, das darf doch nicht wahr sein! Diese verflixten sieben Hundertstel", rief Rebensburg. Und Kommentator Heuber brachte es auf den Punkt: "Das ist das Grausamste, was man sich bei Olympia vorstellen kann."

„Jetzt tut es gerade richtig weh, es ist einfach nur bitter“, sagte Dürr in einer ersten Reaktion im ZDF. Wenig später wirkte sie etwas gefasster und sagte: „Es war so unfassbar knapp, das ärgert mich jetzt am allermeisten. Wenn es klar ist und man wirklich weit weg ist von denen, dann ist es leichter zu verarbeiten.“