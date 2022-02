Zwei Rennen, zwei Ausfälle: Mikaela Shiffrin steckt in der Krise

Bis zu den Spielen in Peking war die Amerikanerin nie bei einem Großereignis ausgeschieden und holte bei 18 Starts acht Mal Gold, drei Mal Silber und vier Mal Bronze - und es ist erst das dritte Mal in ihrer gesamten Karriere, dass sie in zwei aufeinanderfolgenden Rennen nicht das Ziel gesehen hat. Zuletzt war das Mikaela Shiffrin 2018 (Super-G Cortina, Riesenslalom Kronplatz) passiert und davor 2011 (Slalom Courchevel, Slalom Flachau).

Und: Es war im achten ersten Slalom-Lauf, den ihr Coach Mike Day gesetzt hat, das erste Mal, dass Shiffrin ausschied - drei Mal war sie die Schnellste, einmal Zweite, einmal Dritte, einmal Fünfte.

Ratlos

"Ich wollte an die Grenzen gehen und nichts verschenken. Es war der perfekte Skitag heute, die Vorbereitung hat gepasst – es gab also keinen Grund, sich zurückzuhalten“, sagte Shiffrin. "Es ist hart zu begreifen, was da passiert ist. Es ist für mich auch unheimlich schwer zu verarbeiten, wie dieser Tag hier verlaufen ist. Ich hatte eigentlich die richtige Einstellung. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll."