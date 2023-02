Dämpfer für Capitals und Linz: Verlängerung im Kampf um das Play-off

Im Parallelspiel in Linz lief alles für die Capitals. Der KAC führte nach 11:22 Minuten 3:0, am Ende siegten die Klagenfurter 4:2, die Black Wings bleiben mit vier Punkten Rückstand hinter dem KAC und Wien auf Rang sieben. Die nächste Möglichkeit zum Play-off-Einzug haben die Wiener bereits am Dienstag, wenn sie spielfrei sind. Sollte Linz bei Fehervar nicht punkten, ist das Play-off-Duell zugunsten der Capitals entschieden. Die Wiener wären dann in den verbleibenden Spielen gegen Salzburg und Innsbruck nicht mehr aus den Top Sechs zu verdrängen.

Hungrige Gäste

Gegen die Bozener war für die Wiener nichts zu holen. Die souveränen Gäste nützten Wiens Fehler im Spielaufbau eiskalt aus und zeigten auch ihre Qualität im Abschluss. McClure traf zum 2:1 (19.), Thomas im Powerplay zum 3:1 (24.), Hults alleine vor Caps-Keeper Starkbaum zum 4:1 (40.). Erst nach dem 2:4 durch Zimmer (50.) und dem 3:4 durch Angeli (56.) wurde es wieder spannend. Doch Bozens Valentine traf von der eigenen Torlinie über das gesamte Spielfeld ins leere Wiener Tor zum 5:3 (59.).