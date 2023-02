Komarek verlor mit Lulea das Finale der Champions Hockey League

Lulea hat mit dem Wiener Konstantin Komarek den Triumph in der Champions Hockey League (CHL) verpasst. Der schwedische Klub musste sich am Samstag im Finale in der eigenen Arena dem finnischen Eishockey-Rekordmeister Tappara Tampere mit 2:3 geschlagen geben. Tampere f├╝hrte bis zur 53. Minute mit 3:0, im Finish konnte Lulea auf 2:3 verk├╝rzen, die Wende und damit der zweite CHL-Sieg nach 2014/15 gelang aber nicht mehr.

Im Vorjahr hatte der schwedische Klub R├Âgle ├ängelholm mit dem K├Ąrntner Marco Kasper die CHL durch einen Finalsieg ├╝ber Tappara gewonnen.