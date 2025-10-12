Mit dem halbierten Capitals-Angriff war gegen Graz nichts zu holen

Capitals und Graz, das Duell der Teams, die noch nicht so richtig in die Spur gefunden haben, lockte am Sonntag 5.050 Zuschauer in die Steffl-Arena nach Kagran. Sie sahen ein unterhaltsames Spiel und am Ende ein 1:3 für Graz. Die Wiener mussten inklusive dem erkrankten Marco Richter schon sechs Stürmer vorgeben. Ein Fakt, der bei der Bewertung des Resultats einzuberechnen ist.

Bei den Grazern, die mit Titelambitionen in die Meisterschaft gestartet waren, ist nach den jüngsten Leistungen der Druck schon besonders gestiegen. Fünf Punkte in den vier Partien vor dem Sonntag sind für einen solchen Kader einfach zu wenig. Für den Außenstehenden sichtbar wurde die angespannte sportliche Situation mit der Präsenz von Sportdirektor Philipp Pinter auf der Trainerbank neben Headcoach Harry Lange.