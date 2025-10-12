Warum die Vienna Capitals trotz der vielen Ausfälle Punkte sammeln

Es ist gerade erst ein Monat gespielt in der ICE Hockey League, und manche Mannschaften haben schon größte Probleme, den Matchkader voll zu bekommen.

Beim KAC fehlt vor dem Sonntag-Heimspiel gegen Pustertal ein halbes Dutzend Stammspieler. Und auch die Vienna Capitals plagen seit Saisonbeginn Personalsorgen, die in den vergangenen Wochen immer größer geworden sind. Aktuell fehlen fünf Stammkräfte. Doch kurioserweise punkten die Wiener jetzt besser als mit einem fast vollen Kader. Vielleicht liegt das auch an der hohen Energie, die die jungen Spieler, die nun zum Einsatz kommen, mitbringen. Am Freitag gingen die die Wiener bei Meister Salzburg drei Mal in Führung, lagen zwar nie in Rückstand und verloren doch in der Verlängerung 3:4. Da im Spiel auch noch Marco Richter erkrankt aufgeben musste, konnte Headcoach Gerry Fleming nur noch drei Angriffslinien einsetzen. „Das ist gegen ein Team wie Salzburg nicht einfach. Die Mannschaft hat alles gegeben, am Ende war der Tank aber leer.“

Wie dieser Tank bis Sonntag Nachmittag wieder gefüllt werden kann, ist nicht überliefert. Jedenfalls empfangen die Wiener um 16.30 Uhr die Graz 99ers. Die Steirer mussten sich am Freitag Liga-Neuling Ferencvaros 2:3 n.V. geschlagen geben und liegen in der Tabelle nur einen Punkt vor den Capitals. Im Sonntag-Schlager in Wien bestreiten die Grazer in ihrer 26-jährigen Klubgeschichte ihr erstes Spiel, das auf ORF 1 übertragen wird.