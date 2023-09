Bully in der ICE Hockey League: Was ist neu in den Eishallen?

In Anbetracht der sommerlichen Temperaturen fällt es schwer zu glauben, dass am Freitag tatsächlich die Eishockey-Saison losgeht. Tatsächlich startet die win2day ICE Hockey League mit dem Schlager zwischen Meister Salzburg und KAC in ihre 24. Saison. Das bietet Gelegenheit Neues, Bewährtes und Wünschenswertes in der Liga zu thematisieren.