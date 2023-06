Auf den Spuren von Vanek: Das ist NHL-Hoffnung David Reinbacher

Der schüchtern wirkende und stets höfliche David Reinbacher hat in den vergangenen zwei Jahren einen kometenhaften Aufstieg in das Profi-Eishockey hingelegt. Der vorläufige Höhepunkt war der NHL-Draft in der Nacht auf Donnerstag. Wie üblich in nordamerikanischen Profiligen dürfen die Teams die größten Talente des Jahrgangs verpflichten. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Misserfolg der abgelaufenen Saison.

