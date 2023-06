NHL-Traum wird wahr: Österreicher Reinbacher vom Rekordmeister gewählt

Der Traum von der National Hockey League (NHL) führt für David Reinbacher über Montreal.

Die Montreal Canadiens sicherten sich in der Nacht auf Donnerstag im NHL-Draft in Nashville die Rechte am 18-jährigen Vorarlberger.

Reinbacher wurde vom NHL-Rekordmeister an Nummer fünf gewählt und damit so hoch wie Thomas Vanek 2003.

Er war der erste Verteidiger im heurigen Draft in der stärksten Eishockeyliga der Welt.

