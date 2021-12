Biathlon-Star Lisa Hauser: Im Gelben Trikot gegen das Nervenkostüm

Ohne all die Nebengeräusche kann die 27-Jährige nun ihre ganze Konzentration den drei Rennen widmen. Und gerade das ist der Lokalmatadorin in der Vergangenheit nicht immer ganz leicht gefallen. Im Übereifer des Gefechts schoss Lisa Hauser in Hochfilzen gerne einmal übers Ziel hinaus.

Mit dem Heimvorteil war’s jedenfalls nicht weit her, die Tirolerin wartet noch auf ihre erste Top-5-Platzierung in der vertrauten Umgebung, wo sie jedes Jahr mehrere Wochen verbringt. „Hochfilzen ist nicht immer einfach für mich“, gesteht Lisa Hauser. „Auch wenn ich den Schießstand in- und auswendig kenne, hat er mich in den vergangenen Jahren auch schon einiges an Nerven gekostet.“

Wer erinnert sich nicht an den Weltcup vor zwei Jahren, als Hauser in der Verfolgung versehentlich auf die falschen Scheiben gezielt hatte und vor den eigenen Fans fünf Strafrunden drehen musste?