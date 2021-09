Biathlon-Weltmeisterin Hauser: "Habe das große Lebensziel erreicht"

Ist es ein Vorteil, dass Sie bereits so viele Erfolge eingefahren haben, oder steigt dadurch der Druck?

Klar wird es in diesem Winter, wenn ich am Start bin, heißen: Das ist die Hauser Lisa, die Weltmeisterin im Massenstart. Mir ist bewusst, dass ich oft so angekündigt werde. Aber irgendwie macht es das Ganze auch einfacher. Ich kann sagen, ich habe das große Lebensziel erreicht und kann alles, was noch kommt, genießen. Wenn ich zum Beispiel einmal ein schlechtes Rennen haben sollte – mein Gott, ist halt passiert. Ich habe es bewiesen, dass ich es kann. Ich habe das Gefühl, dass ich es lockerer angehen kann.

Wie präsent ist Olympia?

Die Winterspiele sind noch relativ weit weg. Ich habe mich wegen Peking auch nicht anders vorbereitet, sondern versucht, so zu trainieren wie im letzten Sommer. Ich freue mich auf alle Rennen, Olympia hat bei mir nicht die oberste Priorität.