Dumm gelaufen: Biathletin Hauser schießt auf die falschen Scheiben

Lisa-Theresa Hauser ist normalerweise ja eine Meisterschützin, aber ab und an hat die Tiroler Biathletin ihr Visier dann komplett schlecht eingestellt und es unterlaufen ihr unerklärliche Patzer. Auch beim Heimweltcup in Hochfilzen leistete sich Hauser am Schießstand wieder ein Malheur, wie es so selten zu sehen ist - und wie es auch nicht passieren sollte.

Im Verfolgungsrennen zielte die 25-Jährige beim dritten Schießen auf die falschen Scheiben und vergab dadurch eine bessere Platzierung. Da nützte es auch nichts, dass Hauser bei ihren Fehlschüssen ins Schwarze getroffen hatte, die Kitzbühelerin musste auf Grund des Missgeschicks einige Strafrunden drehen und fand sich am Ende auf Rang 38 wieder. Dabei war sie als Elfte ins Rennen gegangen.