Analyse: Warum die Vienna Capitals dennoch gewonnen haben

Dass die Capitals Stammgast in den Top vier sind, liegt auch an der Trainerauswahl. Spätestens mit der Verpflichtung von Serge Aubin 2016 hat sich in Wien intern eine Wettkampfkultur entwickelt. Misha Donskov vom NHL-Partnerklub Las Vegas riet den Wienern damals, den internen Konkurrenzkampf hoch zu halten. Das Training ist seither auf einem höheren Niveau, was sich in den Spielen auswirkt. Dave Cameron hat das weitergeführt und verbessert, weil er Verletzte immer durch Nachwuchsspieler ersetzte. Trotz der vielen Ausfälle gab es heuer in den Kaderlisten auf den Spielberichten keine Leerzeile. Aber Cameron fordert von den Youngsters auch: "Sie haben gezeigt, dass sie in der Liga spielen können. Aber jetzt geht es darum, ob sie nur in der Liga spielen wollen, oder ob sie Top-Spieler werden möchten. Dafür müssen sie den nächsten Schritt machen."